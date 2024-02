Stade Rennais Mercato : Doué a changé d'agent, départ en juin ?

En grande forme depuis le début de l'année, Désiré Doué n'a pas manqué de courtisans tout au long du mercato hivernal. L'OM a fait une approche timide et le Bayer Leverkusen a proposé 20 M€ au Stade Rennais. Offre rejetée par les Rouge et Noir, qui voient briller leur pépite de 18 ans de mille feux. Mais s'il a été facile de convaincre le joueur de rester cet hiver, il semblerait que ce soit plus compliqué l'été prochain.

L'Equipe explique en effet que Désiré Doué a changé d'agent il y a deux mois, rejoignant l'écurie de Moussa Sissoko, représentant, entre autres, d'Ousmane Dembélé. Ce changement d'agent s'inscrit forcément dans une ambition de déménagement lors de la prochaine intersaison. Sous contrat jusqu'en 2026, Doué en est à sa deuxième saison chez les professionnels. Mais il suscite déjà bien des convoitises à l'étranger...

Désire Doué is such a big talent. Imagine the hype if this were an 18-year-old English kid scoring goals like this one! As it is, just another madly exciting French talent 🤷‍♂️ pic.twitter.com/9dXiwqPcFW