Stade Rennais Mercato : fin du feuilleton Matic à l'OL ?

Nemanja Matic va-t-il quitter le Stade Rennais avant la fin du mercato hivernal ? Probable. Et sans doute pas en direction de l'OL. Car selon diverses informations, c'est à cette heure le club turc du Besiktas Istanbul qui tient la corde.

Réponse imminente attendue

Mieux, et comme l'affirme RMC, "Besiktas souhaite un accord rapide avec les Rouge et Noir, si possible avant 10h jeudi matin. Dans le cas contraire, le milieu de terrain de 35 ans pourrait revenir à Rennes en fin de semaine." Réponse donc imminente sur le dossier.

