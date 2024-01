Stade Rennais Mercato : Florian Maurice sort du silence sur le départ de Matic à l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Six mois et puis s'en va. Nemanja Matic a remporté son bras de fer avec le Stade Rennais, qu'il voulait quitter dès cet hiver pour des raisons familiales. Le Serbe s'est engagé avec Lyon et Florian Maurice ne semble pas lui en tenir rigueur.

"C'est un grand joueur et un grand monsieur"

"Évidemment, c'est une grande frustration, a expliqué l'ancien lyonnais dans un entretien à L'Equipe. Car un joueur de ce calibre-là, le faire venir à Rennes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis triste de ce départ, de la manière dont ça s'est passé également, mais je lui souhaite le meilleur car c'est un grand joueur et un grand monsieur."

Podcast Men's Up Life