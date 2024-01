Stade Rennais - Mercato : Julien Stéphan bloque deux dossiers chauds

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

On le sait, le Stade Rennais a beaucoup de travail lors de ce mercato hivernal. Notamment au sujet du milieu de terrain, Nemanja Matic, qui souhaite quitter le club breton pour des raisons personnelles (scolarité de ses enfants). Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, présent face aux médias à deux jours du match de Coupe de France contre Guingamp, a néanmoins fermé la porte. Clairement. Kalimuendo, Stéphan compte sur lui "Je souhaite le conserver, comme la majorité des joueurs de l’effectif aujourd’hui. Je compte sur lui pour la deuxième partie de saison et j’espère qu’il restera avec nous. Il y a des discussions entre le club et Nema." Autre sujet brûlant, l'éventuel départ d'Arnaud Kalimuendo, dans le viseur de l'Eintracht Francfort. Et là-encore, Stéphan ne veut pas en entendre parler malgré une offre du club allemand à hauteur de 20 millions d'euros. "C'est comme pour Nema (Matic). Arnaud c'est un joueur sur lequel je compte durant la 2e partie de saison. Il est important pour le Stade Rennais." Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Dimanche, en début de journée, le Stade Rennais se déplacera à Guingamp dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Mais en attendant, l'actualité mercato bat son plein, ce qui a fait réagir Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, face aux médias.

Benjamin Danet

Rédacteur