Stade Rennais - Mercato : Kean, Matic, Pavlidis... le marché prend feu à Rennes !

Le Stade Rennais fait feu de tout bois au mercato. Après avoir quasiment finalisé les arrivées d’Alidu Seidu (Clermont) et d’Azor Matusiwa (Stade de Reims), qui doivent tous deux signer dans la journée, Ouest France annonce que le club breton a lancé deux autres pistes. « Après Matusiwa et Seidu, le secteur défensif resterait priorisé, affirme Guillaume Lainé, précisant que la piste Guillermo Maripan (AS Monaco, 29 ans) aurait été abandonnée. Un défenseur central droitier et un attaquant sont envisagés. Devant, le Grec Pavlidis figure toujours parmi les options sérieuses. » Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Statu quo pour Matic, Kean vers l'Atlético Concernant Nemanja Matic (35 ans), qui ne s’entraîne pas avec le groupe rennais depuis qu’il l’a quitté voilà plus de dix jours, L’Équipe annonce que c’est le statu quo, sans perspective de départ ou de rupture pour le moment. « Je crois que les gens n’ont pas compris une chose: Matic n’est pas en position d’aller au bras de fer avec Rennes », glisse Mohamed Toubache-Ter. Enfin, Moise Kean, un temps pisté par le SRFC ainsi que l’OGC Nice, Relevo assure qu’il se dirige plutôt vers l’Atlético Madrid. Après Matusiwa et Seidu, le secteur défensif resterait priorisé. Un DC droitier et un attaquant envisagés. Devant, le Grec Pavlidis figure toujours parmi les options sérieuses. Le point ⁦@sports_ouest⁩ sur le #mercato du #StadeRennais #SRFC ⬇️ https://t.co/lhcLck2VjW — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 19, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Après avoir quasiment finalisé les arrivées d’Alidu Seidu (Clermont) et d’Azor Matusiwa (Stade de Reims), le Stade Rennais a lancé deux autres pistes en défense et en attaque au mercato hivernal. Un état des lieux complet.

