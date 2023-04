Stade Rennais - Mercato : l'avenir de Genesio fait encore parler

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Cet après-midi, le Stade Rennais accueille le SCO d'Angers avec l'obligation de s'imposer. Car sa victoire sur Ajaccio (3-0) hier a permis au LOSC de prendre six points d'avance à la 5e place, qualificative pour l'Europa League Conférence. Si les Bretons veulent retrouver les joutes continentales la saison prochaine, ils doivent donc gagner face à la lanterne rouge, qui sera officiellement reléguée si elle ne s'impose pas. Pour parvenir à ses fins, le SRFC peut compter sur un environnement plus apaisé qu'au début du mois, quand il était question d'un départ en fin de saison de Bruno Genesio.

Il a le soutien de Maurice et Cloarec

Selon L'Equipe, l'entraîneur serait focalisé sur sa mission et bénéficierait du soutien de tous au club. "Alors que son visage désabusé après la désillusion vécue à onze contre dix à Montpellier (0-1) dimanche dernier suggérait une certaine lassitude, le technicien est, selon plusieurs témoins, reparti au combat dès lundi matin, peut-on lire dans le quotidien. "Je le sens toujours aussi lucide avec l'envie de changer les choses", dit un membre du club. "Si je me lasse, il vaut mieux que je prenne ma retraite", balaie le principal intéressé. Prolongé le 1er juillet dernier jusqu'en 2025, l'ancien entraîneur de Lyon (56 ans) est apprécié de la famille Pinault et il conserve le soutien du directeur sportif, Florian Maurice, et de son président, Olivier Cloarec."

