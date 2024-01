Mercato : l’OL en finale pour Matic (Stade Rennais), nouveau couac en vue !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Nemanja Matic va avoir le choix entre le Besiktas et l’Olympique Lyonnais. Le Serbe va bientôt quitter le Stade Rennais, club dans lequel il est arrivé cet été et où l’acclimatation avec le vestiaire s’est mal passée, sans parler de sa situation familiale qui ne lui conviendrait pas. L’OL revient avec insistance dans les rumeurs, mais un tout autre club pourrait voler la mise aux dirigeants Gones, selon Ignazio Genuardi.

Besiktas, l’OL... ou Rennes pour Matic ?

Le milieu de terrain va devoir choisir entre le club truc et le club rhodanien. Selon Hurriyet, les Turcs auraient proposé un bail d'un an et demi à l’ancien milieu de l’AS Rome et déjà scellé un accord avec le SRFC. RMC Sport précise enfin que l'idée de rester au Stade Rennais ne serait pas non plus totalement écartée par les deux parties si l'offre stambouliote, bien en deçà de celle de l'OL, venait à capoter. Tout pourrait être bouclé ce vendredi.

Ce mardi, #Besiktas a fait des progrès sur le dossier #Matic (#Rennes), qui s’est vu proposer un bail de deux ans et demi. Le deal n’est pas bouclé, mais on se dirige vers une finale avec l’#OL, les dirigeants bretons privilégiant toujours un départ à l’étranger. #Mercato #SRFC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 23, 2024

