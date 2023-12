Stade Rennais – Mercato : l’OL va tenter sa chance pour Nemanja Matic !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En quête d’un milieu de terrain supplémentaire, l’OL serait très attentif aux états d’âme de Nemanja Matic (Stade Rennais, 35 ans). Arrivé l’été dernier en Bretagne en provenance de l’AS Rome, le Serbe aurait très mal vécu un quiproquo autour de l’existence d’une école internationale pour accueillir ses enfants. Matic nouvelle priorité de l’OL au milieu Si Julien Stéphan veut le conserver, L’Equipe nous apprend que Matic ne serait pas forcément contre un départ et l’OL – qui suit aussi les pistes Krunic (Milan AC) ou Santamaria (Stade Rennais) - aurait coché le nom de l’ancien joueur de Manchester United et de Chelsea en haut de sa liste concernant le taulier recherché au milieu du terrain. Comme l’annonce le quotidien sportif, il n’est toutefois pas certain que le Stade Rennais ouvre la porte à un élément qui a signé jusqu’en juin 2025 et qui est une pièce essentielle de son dispositif. Par ailleurs, niveau salaire, le dossier pourrait coincer du côté de Lyon, encadré au niveau de sa masse salariale par la DNCG. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer L'Equipe annonce un intérêt prononcé de l'OL pour Nemanja Matic (Stade Rennais). Le Serbe ne serait pas contre un départ, lui qui a mal vécu un quiproquo avec Rennes autour de son adaptation en Ille-et-Vilaine l'été dernier.

Alexandre Corboz

Rédacteur