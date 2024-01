Stade Rennais Mercato : la première recrue a passé sa visite médicale, accord total pour la deuxième !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Sauf incroyable retournement de situation, le milieu de terrain du Stade de Reims, Azor Matusiwa, devrait devenir la première recrue hivernale du Stade Rennais. Alors que Rennes et Reims auraient trouvés un accord à hauteur de 20 millions bonus compris pour son transfert, le Néerlandais serait arrivé ce lundi en Bretagne et aurait passé avec succès sa visite médicale avec le club Rouge et Noir.

C'est bouclé aussi pour Seidu !

En plus d'Azor Matusiwa, les dirigeants rennais auraient bouclés une deuxième recrue cet hiver. En effet, d'après le journaliste de TF1, Saber Desfarges, le Stade Rennais serait parvenu à un accord total avec Clermont pour le transfert d'Alidu Seidu, qui dispute actuellement la CAN 2024 avec le Ghana. Le montant du transfert s'élèverait à 11 millions d'euros plus des bonus après une quatrième et dernière offre acceptée par le CF63.

