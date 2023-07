Stade Rennais - Mercato : Le Fée justifie son choix Rennes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

C'était attendue, c'est désormais officiel, Enzo Le Fée est un joueur du Stade Rennais ! Sur le site officiel du club Rouge et Noir, le désormais ex-milieu offensif de Lorient a livré ses premiers mots en tant que joueur de Rennes, justifiant son choix de carrière. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ENZO LE FÉE "L’équipe pratique un football que j’aime" "Je voulais changer d’environnement. J’ai un moment pensé à un départ pour l’étranger mais le critère premier était de rejoindre un club qui me voulait vraiment. Rennes, c’est le projet sportif qu’il me faut. Je suis venu pour continuer de grandir. Il y a encore beaucoup de belles choses à faire pour la progression du Stade Rennais. L’équipe pratique un football que j’aime. J’ai tout pour me régaler dans cet effectif. Je reste en Bretagne, je ne serai pas dépaysé, près de ma famille, c’est important de la garder à mes côtés. Je connais déjà pas mal de joueurs, ce sera plus facile pour l’intégration. J’avais hâte de signer pour partir en vacances la tête reposée et l’esprit libre." Il reste en Bretagne pour illuminer la Capitale. 🪄



Il reste en Bretagne pour illuminer la Capitale. 🪄

⁰𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗟𝗲 𝗙𝗲́𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/uHAyN7mV7r — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 7, 2023





Fabien Chorlet

Rédacteur