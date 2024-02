Stade Rennais Mercato : Lees-Melou (Brest) déstabilisé par un pactole d'un demi-million ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Ça ne s'est pas vu au Parc dimanche dernier, où il a été très bon et a contribué au très bon point ramené par le Stade Brestois (2-2), mais il se pourrait que Pierre Lees-Melou soit impacté par l'intérêt de Rennes cet hiver. En effet, selon L'Equipe, le milieu de terrain s'est assis sur un demi-million d'euros en étant retenu par le SB29 alors que le SRFC lui proposait 200.000€ de salaire mensuel sur trois ans.

Un manque à gagner de 504.000€ brut !

"Pierre Lees-Melou se souviendra de ce mois de janvier 2024, peut-on lire dans le quotidien sportif. Auteur d'une phase aller bluffante, le milieu brestois (30 ans) a été un acteur majeur du mercato hivernal. Alors qu'il émarge à quelque 80.000€ brut mensuels, le joueur s'est vu proposer un contrat de 200.000€ brut mensuels par Rennes. Brest s'est opposé à son départ. Sur une durée de contrat de trois ans et demi (Rennes lui proposait deux années et demi plus une en option), le manque à gagner de Lees-Melou est donc de 504.000€ brut. De quoi alimenter les regrets..."

