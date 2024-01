Stade Rennais - Mercato : Lees-Melou enrage à Brest, un transfert juteux en vue ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Sollicité par le Stade Rennais après six derniers mois où il a crevé l’écran avec le Stade Brestois, Pierre Lees-Melou a reçu une fin de non-recevoir de la part de sa direction. « Quand on reçoit quelque chose d’exceptionnel, il est normal que ça puisse perturber, souligne le directeur sportif du SB 29 Grégory Lorenzi dans L’Équipe. On a compris sa position mais on a aussi été très clairs. Le projet sportif tourne autour de lui, on ne voulait pas rentrer dans des négociations. »

Theate à Naples pour 19 M€ ?

Les prochaines semaines diront dans quelle mesure cet épisode sera facile (ou non) à digérer mais le milieu de terrain n’aurait pas très bien accepté les arguments qui lui ont été présentés. A priori, un départ ne sera pas non plus d’actualité cet été, foi de ce même Lorenzi : « Pourquoi on refuserait un montant exceptionnel aujourd’hui pour accepter quelque chose qui sera peut-être plus rationnel dans quatre mois ? » En parallèle, un départ d’Arthur Theate pourrait s’accélérer au Stade Rennais. Selon Alfredo Pedulla, de nouvelles discussions ont eu lieu avec Naples hier autour de 18-19 millions d’euros + bonus.

Benzema, les raisons du blues



