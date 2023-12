Stade Rennais – Mercato : Lenglet, Aguerd… Maurice prêt à viser du lourd en défense ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En quête d’un défenseur central d’expérience pour redynamiser un secteur en souffrance en début de saison, le Stade Rennais va-t-il relancer ses pistes estivales ? Il y a quelques jours, Florian Maurice expliquait avoir essayé plusieurs gros coups l’été dernier : « On m’a beaucoup reproché de ne pas faire venir de défenseur mais j’en ai cherché. Ceux que j’avais identifiés n’ont pas voulu venir », avait déclaré le directeur sportif. Les dossiers de l’été 2023 à nouveau ouverts ? On en sait plus sur ces fameuses pistes qui n’ont pas donné suite à l’intérêt des Rouge et Noir : selon RMC, il s’agirait notamment de Clément Lenglet (prêté par le FC Barcelone à Aston Villa, 28 ans) ou encore de l’international marocain Nayef Aguerd (West Ham, 27 ans), deux joueurs à nouveau sur le marché cet hiver… Deux pistes qui circulent également du côté de l’OL. Florian Maurice va-t-il relancer ces dossiers au risque de faire à nouveau chou blanc et se décider à « viser moins haut » comme certains le lui suggèrent ? Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon RMC Sports, Florian Maurice a réellement tenté de ferrer de gros poissons pour le Mercato défensif du Stade Rennais. Des pistes estivales toujours sur le marché à retenter ? Le dilemme va se poser au directeur sportif breton.

Alexandre Corboz

Rédacteur