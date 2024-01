Stade Rennais - Mercato : arrivées, départs, les exigences de Stéphan sont connues

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Un vrai derby pour débuter l'année 2024. Et le Stade Rennais, qui sera cet après-midi sur le terrain de Guingamp pour le compte de la Coupe de France, a bien l'intention de marquer les esprits pour lancer un nouveau cycle.

Trois éléments sur le départ

A sa tête, on le sait, Julien Stéphan qui, en dépit de son effectif déjà fourni, attend des renforts. Comme le précise l'Equipe, deux postes sont visés : un défenseur et un attaquant axial. Et peu importe que Stéphan ferme actuellement la porte aux départs de Kalimuendo, et Matic, il souhaite avoir deux éléments de plus au minimum.

Par ailleurs, Doué, Salah et Jacquet sont plus que jamais sur le départ, sous forme de prêts. Les candidats ne manquent pas.

