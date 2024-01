Stade Rennais - Mercato : Matic fait un nouveau pas vers l’OL, Maurice fragilisé ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Comment le dossier Nemanja Matic va-t-il finir ? Comme déjà évoqué hier, le milieu du Stade Rennais n’a pas participé à l’entraînement hier matin et L’Équipe explique que la probabilité qu’il apparaisse de nouveau, un jour, sous le maillot breton est désormais proche de zéro.

Très contrarié par l’impossibilité pour ses enfants de suivre la scolarité prévue dans un établissement international qui n’existe pas à Rennes, raison majeure de son mal-être, l’ancien joueur de Manchester United (35 ans) aurait déjà signifié à l’ensemble des dirigeants, actionnaire compris, sa décision de ne plus remettre les pieds à la Piverdière, tout du moins avec les crampons.



Maurice dans l'œil du cyclone ?

Matic attend que le club lui permette de rejoindre l’Olympique Lyonnais, avec lequel il se serait déjà mis d’accord et qui serait disposé à verser une indemnité de transfert. « Lyon a fait deux offres pr Matic au board rennais : refus catégorique de Rennes qui en fait une question de principe, ajoute Mohamed Toubache-Ter sur X. Matic s’est retiré du groupe Pro WhatsApp de l’équipe puis a vidé son casier. »

Quoi qu’il advienne, ce nouvel épisode de la saison très tourmentée du Stade Rennais fragilise un peu plus l’état-major du club. Matic, arrivé en grande partie grâce au président, Olivier Cloarec, était une des rares satisfactions du mercato d’été, avec Enzo Le Fée. Et la mise en cause de Florian Maurice par le joueur plombe un peu plus le bilan récent du directeur sportif. « Sa cote auprès de l’actionnaire ne s’est pas redressée ces derniers jours », conclut le quotidien sportif.

« C'EST UN HOMME DE PAROLE »



Voici la une de L'Équipe du mercredi 10 janvier 2024 : https://t.co/d2CEqIHUUO pic.twitter.com/WaIfj37IAJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life