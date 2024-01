Stade Rennais - Mercato : Matic prêt à aller au bras de fer à cause de l'OL ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les choses sont sérieusement en train de se gâter entre le Stade Rennais et Nemanja Matic. Tout avait pourtant bien commencé l'été dernier avec le recrutement du milieu défensif serbe de 35 ans. Ce dernier avait décidé de quitter l'AS Roma pour découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture, le tout s'inscrivant dans un processus de développement personnel pour devenir entraîneur. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et les mauvais résultats du SRFC ont conduit au départ de Bruno Genesio, qui avait validé sa venue.

Rennes en fait une question de principe

Depuis, Matic veut partir et son agent l'a proposé aux deux Olympique. Marseille a dit non, faute de place suffisante dans sa masse salariale, mais Lyon aurait dit oui. Selon Mohamed Toubache-Ter, les Gones ont formulé "deux offres au board rennais, refus catégorique de Rennes qui en fait une question de principe". En représailles, toujours selon l'insider, Matic "s’est retiré du groupe pro WhatsApp de l’équipe puis a vidé son casier". Une attitude inattendue pour un joueur de ce calibre et avec une telle expérience...

Ce matin, Ouest-France remettait également en doute son "souci assez mystérieux au mollet" qui avait conduit à son forfait pour le match de Coupe de France face à Guingamp. Le genre de blessure diplomatique qui risque de durer un peu à l'approche de la conférence de presse de Julien Stéphan avant le match face à Nice samedi...

Lyon a fait 2 offres pr Matic au board rennais: refus catégorique de Rennes qui en fait une question de principe.



Matic s’est retiré du groupe Pro WhatsApp de l’équipe puis a vidé son casier. #SRFC #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 9, 2024

