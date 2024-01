Stade Rennais Mercato : Matic se détourne de l’OL, un nouveau malaise émerge en interne !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le feuilleton Nemanja Matic (35 ans) rebondit encore ! Désireux de quitter le Stade Rennais cet hiver, le milieu de terrain serbe se verrait bien rester en France mais ses dirigeants ne l’entendent pas de cette oreille. « Alors que les Rouge et Noir privilégient un départ à l’étranger, le Serbe penche aujourd’hui pour l’OL, expliquait Ignazio Genuardi pas plus tard que ce dimanche. Il y a aussi des intérêts en Italie, en Angleterre et en Turquie. » Un intérêt à l’étranger se serait concrétisé entre temps ! « Rendez-vous mardi entourage Matic - Besiktas », a glissé hier soir le spécialiste des transferts sur X. « Si Rennes exige 5 M€ à Lyon, le club serait plus ‘souple’ financièrement avec les clubs étrangers », précise la presse turque.

Toujours à Rennes, un malaise autour de Guéla Doué émerge. Initialement, il était prévu que le joueur de 21ans soit prêté avec option d’achat au Paris FC mais l’indisponibilité de Lorenz Assignon, touché à une cheville lors du déplacement à Toulouse, a incité sa direction à jouer la montre. Depuis, le club breton a finalisé l’arrivée d’Alidu Seidu, capable de couvrir les postes de défenseur central et de latéral droit, pour 11 M€ (hors bonus) en provenance de Clermont. La question de ce qu’il va advenir de Doué d’ici au 31janvier va forcément se reposer.

Plusieurs clubs de L1 suivent G. Doué

Selon L’Équipe, Rennes pousse pour prolonger le défenseur afin de le « sécuriser » avant de le laisser partir en prêt, mais les intentions rennaises manquent encore de clarté. D’autres clubs plus huppés que le Paris FC, en L1 mais aussi en Belgique, seraient sortis du bois devant cette situation floue.

