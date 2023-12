Stade Rennais - Mercato : Maurice annonce le nombre de recrues hivernales attendues

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Après la victoire ce mercredi du Stade Rennais sur la pelouse de Clermont (2-1), le premier succès du club Rouge et Noir en championnat depuis le début de la saison, Florian Maurice s'est longuement exprimé sur le mercato hivernal. Le directeur sportif rennais a annoncé qu'un défenseur central, un attaquant de percussion et/ou un numéro 9 pourraient être recrutés cet hiver.

"On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes"

"On a des idées mais ce mercato d’hiver est très particulier, souvent très cher. On a besoin de trouver des solutions, on cherche… On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes. Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe. C’est ce qu’on va s’attacher à faire durant tout le mois de janvier. L’idée, c’est évidemment de renforcer derrière parce qu’on a le sentiment qu’il y a une certaine fragilité. (...) À l’intersaison, quand on fait le choix de ne pas opter pour ce genre de profil (un joueur de percussion), on était tous en adéquation là-dessus. On voulait des joueurs plus intérieurs, moins de percussion. Au final, on s’aperçoit peut-être que ça nous manque. Mais souvenez-vous à une époque, on a joué avec Martin Terrier. Jérémy Doku n’était pas là et on a réussi à faire des choses. Cette saison, les circonstances ont fait que la mayonnaise n’a pas pris et peut être qu’un joueur de percussion nous aurait fait du bien. Il est possible qu’on aille chercher ce profil-là. Peut-être qu’on ira aussi chercher un attaquant buteur mais il faut faire attention parce qu’on a un effectif très important. C’est bien beau de faire rentrer mais après il faut gérer l’effectif à l’intérieur du club et ce n’est pas toujours simple. (...) On n’a pas d’enveloppe particulière. On va essayer d’identifier les profils, regarder ce qu’on a et après on fera le point avec le propriétaire pour voir s’il y a possibilité ou pas", a confié Florian Maurice dans des propos rapportés par Ouest-France.

L'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a, ensuite, affirmé qu'il était raccord avec Julien Stéphan sur les profils souhaités. "Oui, on a bien discuté par rapport à ça. On est d’accord. Après, être d’accord sur les profils c’est bien mais trouver les bons profils, c’est toujours plus difficile. Il n’y a aucun problème, on est en accord et on va travailler ensemble pour renforcer ça."

