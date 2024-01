Stade Rennais Mercato : Maurice change totalement ses plans pour le sprint final !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après les arrives d’Azor Matusiwa (Reims) et Alidu Seidu (Clermont), le Stade Rennais a bien avancé sur son Mercato d’hiver mais Florian Maurice n’a pas encore bouclé son recrutement.

Plus d’arrivée sans départ en amont ?

Cependant, les plans du directeur sportif breton ont évolué et pourraient encore évoluer d’ici au 1er février 22h59. En effet, Ouest-France rapporte que la venue d’un deuxième défenseur central n’est plus si certaine et seulement lié à l’éventuel départ ou non de Lorenz Assignon (Galatasaray, Angleterre). Aucun des profils visés (Maripan, Bednarek, Ostigard, Balerdi, Mbemba, Nelsson…) ne fait aujourd’hui l’unanimité chez les décideurs.

Concernant l’attaquant, Rennes cherche plus une pointe mais regarde aujourd’hui sur des profils de joueurs de côté et il faudrait un départ (Salah, Blas ou Gouiri) pour qu’une arrivée se formalise. Il n’est donc pas totalement exclu que l’effectif des Rouge et Noir reste en l’état avec seulement deux arrivées en plus des départs de Matic (OL) et Jacquet (Clermont).

