Stade Rennais Mercato : Maurice confirme des arrivées et reste évasif sur Matic

Présent en conférence de presse à l’occasion de la présentation d’Azor Matusiwa, Florian Maurice (directeur sportif) a annoncé la volonté du Stade Rennais de faire « une, voire deux recrues » : « Mais cela dépendra des opportunités, on ne fera pas n’importe quoi, et on doit être vigilant aussi par rapport au groupe actuel, pour ne pas déséquilibrer le vestiaire… » Un défenseur central droitier ainsi qu’un attaquant sont espérés mais l’ancien recruteur de l’OL a rappelé qu’aucun renfort devant ne se ferait sans départ au préalable.

« Matic ? C’est en cours »

Concernant l’arrivée d’Alidu Seidu (Clermont), le dirigeant breton a confirmé l’existence d’un accord (« mais il faut qu’il rentre d’abord de la CAN, on saura demain ou après-demain (mercredi ou jeudi) si le Ghana sera qualifié ou pas, on s’ajustera en fonction »).

Concernant l’épineux cas Nemanja Matic, qui souhaite toujours aller à l’OL, Florian Maurice a rappelé le joueur à ses obligations, ne fermant pas la porte : « Il est toujours sous contrat, le club a déjà communiqué sur sa situation. On essaye de trouver des solutions bonnes pour tout le monde, c’est en cours, mais je ne souhaite pas m’exprimer pour l’heure sur ce sujet. »

