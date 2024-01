Stade Rennais - Mercato : Maurice veut piocher à Clermont

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En quête d'un défenseur central cet hiver, le Stade Rennais a vu la piste menant à Thilo Kehrer tomber à l'eau puisque le défenseur central de West Ham se dirige vers l'AS Monaco. Le média polonais SportoweFakty révélait hier soir que le SRFC fonçait sur le défenseur central de Southampton Jan Bednarek, mais RMC révèle une autre piste ce mercredi. Seidu dans le viseur Selon le média, le Stade Rennais serait sur le point de formuler une offre d'environ 10 M€ pour le Clermontois Alidu Seidu (23 ans), qui s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations avec le Ghana. A suivre... Pour résumer En quête de renforts défensifs, le Stade Rennais lorgnerait du côté du Clermont Foot...Selon RMC, le Stade Rennais serait en effet sur le point de formuler une offre d'environ 10 M€ pour le Clermontois Alidu Seidu (23 ans), qui s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations avec le Ghana.

Laurent HESS

Rédacteur