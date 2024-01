Stade Rennais - Mercato : on en sait plus dans le dossier Lees-Melou

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais doit vite répondre présent. Ce fut le cas, le week-end dernier, en Coupe de France avec une victoire sur le terrain de Guingamp. Et ça devra encore être le cas, ce soir, à domicile face à l'OGC Nice en Ligue 1. Il faut aux joueurs de Stéphan prendre des points et débuter de la meilleure manière l'année 2024.

Pas de négociations

Le mercato hivernal pourrait le permettre. A condition de régler le cas Nemanja Matic et espérer quelques recrues. Pierre Lees-Melou, le milieu de terrain du Stade Brestois, en est une potentielle. Mais comme l'a rappelé le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi dans les colonnes de l'Equipe, il va falloir faire un effort pour que le joueur change de club.

"Pour Pierre, on nous a fait une offre respectueuse pour son âge (30 ans), mais pas acceptable par rapport à sa valeur et à ce qu'il incarne. Pour l'instant, on n'entre pas dans les négociations, on ne fait pas de contrepropositions."

Podcast Men's Up Life