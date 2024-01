Stade Rennais Mercato : Rennes officialise une signature

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Stade Rennais, Baptiste Santamaria a prolongé ce jeudi son bail d'une saison supplémentaire et est désormais lié avec le club Rouge et Noir jusqu'en juin 2026. "Le Stade Rennais F.C. et Baptiste Santamaria s’inscrivent dans la durée avec la prolongation de contrat du milieu de terrain défensif de 28 ans jusqu’en 2026", a annoncé le club breton dans un communiqué.

Une année de plus pour Baptiste Santamaria ✍️



Le milieu de terrain de 28 ans prolonge jusqu'en 2026 avec les Rouge et Noir. 🔴⚫️#Santamaria2026 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 25, 2024

