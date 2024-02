Stade Rennais Mercato : Truffert dévoile les coulisses de son transfert avorté à l'OM

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Rien de mieux que les explications de l'intéressé. Et comme Adrien Truffert, le latéral gauche du Stade Rennais, était ce lundi face aux médias, avant le match de Coupe de France en 8e de finale, demain, contre Sochaux, il lui a logiquement été demandé pourquoi il n'avait pas rejoint l'OM lors du dernier mercato hivernal.

La position du club

Le joueur, et c'est important de le souligner, n'a pas usé de la langue de bois. Bien au contraire. "Ce sont des choses qui font partie des périodes de mercato. Ca fait partie du football, il faut être prêt à ça. Après, le débat de mon éventuel départ a très vite été clos par la position du club. Pour la suite de ma carrière, je ne me suis pas encore posé la question. Aujourd'hui je suis à Rennes, il me reste encore plus de deux ans de contrat. Il nous reste encore un peu plus de six mois de championnat, de Coupe d'Europe et de Coupe de France. On a encore plusieurs tableaux à jouer, donc pour le moment je ne me concentre que sur ça."

Podcast Men's Up Life