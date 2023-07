Stade Rennais – Mercato : un club de Bundesliga insiste pour Lovro Majer

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Lovro Majer bénéficie d’une belle cote et compte plusieurs prétendants européens. Le milieu croate pourrait avoir des envies d’ailleurs. Le Stade Rennais pourrait lui récupérer un beau chèque qui ne serait pas refusé après les arrivées de Ludovic Blas et Enzo Le Fée notamment.

Wolfsburg à l’attaque

Wolfsburg et son coach croate Niko Kovac veulent Lovro Majer. Le club allemand passe à nouveau à l’attaque. Selon Foot Mercato, les Loups ont formulé une nouvelle offre supérieure à 20M€ avec des bonus en plus. Lovro Majer aurait donné son accord pour rejoindre Wolfsburg et les discussions sont en cours entre le Stade Rennais et le club allemand. En cas de départ de Lovro Majer, le Stade Rennais penserait à Tiemoué Bakayoko qui ferait son retour dans son club formateur.

