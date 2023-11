Stade Rennais – Mercato : un coup XXL a été raté de peu en défense

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si tout le monde s’accorde à dire qu’il manque un patron en défense au Stade Rennais, les Rouge et Noir ont quand même eu quelques vraies bonnes idées pour occuper le poste depuis le départ de Nayef Aguerd à l’été 2022.

Dans sa dernière vidéo sur le Stade Rennais, Romain Molina a confirmé que le club breton était passé proche de signer un coup immense avec Kim Min-Jae, alors au Fenerbahçe et qui a connu une ascension météoritique depuis un an, passant par Naples (avec le titre de champion d’Italie) et désormais par le Bayern Munich.

« Sur le dossier Kim Min-Jae, Rennes avait 20 000 longueurs d’avance »

« Sur le dossier Kim Min-Jae, Rennes avait 20 000 longueurs d’avance sur la concurrence l’an dernier. Maurice l’avait vu plusieurs fois, etc. Aujourd’hui, tout le monde s’envoie la faute. Certains disent : « ils ont pas voulu payer la clause pour montrer à l’actionnaire qu’ils étaient pas obligés de surpayer un joueur car ça avait gueulé un peu ». D’autres disent : « Il y a un problème d’agents, avec le plafonnement des commissions ». Bref, tu avais de l’avance sur tout le monde sur le Coréen et tu ne le fais pas. Je ne sais pas quelle est la bonne version mais ce qui est certain c’est que la direction rennaise s’est loupée sur le dossier. Aujourd’hui, quand on voit Kim Min-Jae, on se dit que c’est exactement le joueur qu’il manquait à Rennes ».

Si on accuse souvent Florian Maurice d’être plus efficace quand il s’agit d’œuvrer au recrutement d’attaquants que de défenseurs, l’idée Kim Min-Jae était pour le coup brillante à défaut d’avoir été menée à terme…

