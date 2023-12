Stade Rennais - Mercato : un grand d'Europe prêt à dégainer pour Sehrou Guirassy

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Auteur de 25 buts en 81 matches sous le maillot du Stade Rennais, Sehrou Guirassy avait quitté le SRFC pour 10 M€ en septembre 2022. Un an et demi plus tard, à 27 ans, la cote de l'attaquant guinéen a considérablement monté. Avec Stuttgart, Guirassy réalise une superbe saison, lui qui totalise déjà 19 buts.

L'AC Milan en pole

Un départ de Stuttgart est de plus en plus évoqué, même si l'attaquant va partir à la CAN. L'intérêt de Manchester United a filtré mais selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan devrait tenter sa chance en raison du faible montant de la clause libératoire du joueur. Celle-ci s'élèverait à 17 M€. Et comme Milan cherche un numéro 9 pour la prochaine saison, afin de remplacer ou de doubler le poste d'Olivier Giroud...





