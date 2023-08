Stade Rennais – Mercato : un nouveau défi pour Joe Rodon

Auteur de 16 matches (1 but) en L1 la saison dernière, Joe Rodon ne s'était pas imposé au Stade Rennais où il avait petit à petit disparu des compos de Bruno Genesio. Sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2025, le Gallois n'a pas été conservé par les Spurs.

A 25 ans, le natif de Swansea a été à nouveau prêté, à Leeds cette fois. Il tentera donc d'aider l'ancien club d'Eric Cantona et Marcelo Bielsa à remonter en Premier League, après sa relégation en Championship la saison passée.

✍️ #LUFC is delighted to announce the loan signing of defender Joe Rodon from Tottenham