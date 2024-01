Stade Rennais Mercato : une recrue dans l’avion pour Rennes, 3 options finales dont l'OL pour Matic !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais continue ses emplettes au mercato. Selon Mohamed Toubache-Tr, la deuxième recrue après Azor Matusiwa se nomme Alidu Seidu et sera bientôt là, pour s'engager avec les Rouge et Noir. « Alidu Seidu va voler jeudi soir du Ghana et sera à Rennes vendredi », a fait savoir l'insider hier soir sur X. Seidu pourrait-il croiser la route de Nemanja Matic à la Piverdière ? Pas encore d'offre de Besiktas pour Matic ! Pour l'heure, L'Équipe avance que trois options sont sur la table pour Matic : un transfert, une résiliation de contrat après le 1er février ou une réintégration. La fin du mercato pourrait accélérer la première, et comme Rennes avait réglé environ 2 M€ à l'AS Rome en août dernier pour signer l'international serbe, un départ serait du même ordre. L'OL n'aurait pas tiré un trait sur Matic, pour qui Besiktas n'aurait pas encore formulé d'offre concrète. Pour résumer Le Stade Rennais devrait enfin boucler la signature d'Alidu Seidu en provenance de Clermont ce vendredi alors que le milieu serbe Nemanja Matic a désormais trois options pour régler son avenir d'ici à la fin du mercato hivernal. L'OL en fait encore partie.

Bastien Aubert

Rédacteur