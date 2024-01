Stade Rennais Mercato : Will Still (Reims) regrette déjà Matusiwa, il veut le remplacer

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Azor Matusiwa à Rennes, c’est bouclé à 95%. Il manque juste quelques détails pour boucler l'arrivée du milieu de terrain du Stade de Reims, qui va s'engager avec un contrat de 4 ans et demi. Le milieu néerlandais va rejoindre la Bretagne afin de pallier le probable départ de Nemanja Matic et pour Will Still, c'est une grosse perte.

"C’est toujours embêtant de perdre un de ses meilleurs joueurs"

"Personnellement, je trouve ça dommage, car j’aime beaucoup Azor, l’équilibre qu’il offre à l’équipe, sa personnalité et sa qualité, a commenté le Belge en conférence de presse. C’est toujours embêtant de perdre un de ses meilleurs joueurs. Forcément, cela ne me remplit pas de joie. Mais je suis responsable de la continuité de l’équipe, c’est l’ADN du club et de son projet, donc on s’adapte. Je pense et j’espère que l’effectif sera réajusté et donc que ce départ sera comblé, avec un joueur du même profil, qui apporte de l’équilibre. Même si on sait que le mercato hivernal est compliqué.»

Podcast Men's Up Life