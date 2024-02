Stade Rennais : nouveau rebondissement pour l’avenir de Florian Maurice !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Quel avenir pour Florian Maurice ? Depuis quelques jours, la rumeur d’un intérêt de l’AS Rome se fait insistant auprès du directeur sportif du Stade Rennais. Hier matin, le quotidien romain Il Messagerro le situait en favori pour le même poste au sein du club italien et, selon Foot Mercato, cela se jouerait entre lui, Paul Mitchell et un autre dirigeant issu de la galaxie Red Bull, Christopher Vivell, avec des entretiens prévus prochainement. Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Maurice n'a encore rien dit à ses dirigeants L’Équipe confirme que Maurice figure bien sur la short-list de la Roma et il qu’il aurait déjà été en discussion avec ses décideurs ! Sollicité ces derniers jours à ce sujet, Maurice n’a pu être joint, il n’a donc ni confirmé ni démenti l’intérêt du 5e de Serie A, avec lequel il avait échangé l’été dernier pour le transfert de Nemanja Matic, et début janvier pour Arthur Theate. Mais l’ancien attaquant de l’OL n’a pas, ou pas encore, informé le Stade Rennais de ce contact avec l’AS Rome. À l’automne, le quotidien sportif rappelle que son nom s’était aussi murmuré à Tottenham, et l’an passé, il avait fait partie des profils étudiés et sondés par l’AS Monaco. Pour le Stade Rennais, ce serait un nouveau tournant s’il s’éloignait. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Florian Maurice, ciblé par l’AS Rome pour occuper le poste de directeur sportif suite au départ récent du Portugais Tiago Pinto, n’aurait pas encore informé le Stade Rennais de cet intérêt. Une simple question de temps ?

Bastien Aubert

Rédacteur