Stade Rennais, OL - Mercato : Maurice en danger suite à l’affaire Matic ?

Cible de l’entourage de Nemanja Matic, qui l’accuse d’avoir « donné de mauvaises informations » pour convaincre le Serbe de rejoindre le Stade Rennais l’été dernier, Florian Maurice (directeur sportif) traverse une période très délicate de crispation en Bretagne. Déjà critiqué pour son Mercato d’été 2023 que beaucoup estiment incomplet, l’ancien dirigeant de l’OL est encore plus fragilisé depuis que sa recrue vedette a décidé de plier bagage et de vider son casier dans l’espoir d’un transfert vers Lyon. Les Pinault se questionnent sur Maurice après l’épisode Matic Retenu par son président Olivier Cloarec alors qu’il songeait à partir dans le sillage de Bruno Genesio, Florian Maurice « n’échappe pas au questionnement » en haut lieu au Stade Rennais. N’étant pas le seul responsable du fiasco Matic (un dossier qu’il n’a pas initié l’été dernier), Florian Maurice serait victime d’une « cabale » venue de l’extérieur selon certains en interne. Son Mercato d’hiver 2024 pourrait être le dernier à la Piverdière… Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Déjà décrié suite à son Mercato d'été incomplet, Florian Maurice serait aussi discuté au Stade Rennais dans sa gestion du fiasco Matic. Dans l'entourage proche du Directeur sportif, on s'estime victime d'une "cabale" en externe mais les Pinault s'interrogent...

Alexandre Corboz

Rédacteur