Stade Rennais, OM, OL - Mercato : rebondissement pour Matic !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Mécontent de la situation scolaire de ses enfants pour lesquels il ne trouve pas de places en école internationale, Nemanja Matic souhaiterait quitter le Stade Rennais lors de ce mercato hivernal.

Aucun club n'est passé à l'action pour Matic

Mais pour l'heure, le milieu de terrain serbe, annoncé notamment dans le viseur de l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, n'aurait fait l'objet d'aucune offre concrète d'un club, si l'on en croit les informations de Ouest-France, qui assure que Julien Stéphan et les dirigeants rennais entendraient conserver l'ancien joueur de l'AS Roma et feraient maximum pour tenter de le convaincre de rester en Bretagne cet hiver.

Matić, Kalimuendo, le cas des jeunes qui pourraient faire l’objet de prêts… ⁦@sports_ouest⁩ fait le point sur les tendances concernant plusieurs départs potentiels au #StadeRennais #SRFC #Mercato ⬇️ https://t.co/ctEuTeiuWA — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 5, 2024

Podcast Men's Up Life