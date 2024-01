Stade Rennais : Stéphan zappe le mercato, Matic, "les bruits" et se focalise sur son job

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ne comptez pas sur lui pour remettre une pièce. Ni rajouter des propos peu élogieux à l'encontre de son désormais ex-milieu de terrain, Nemanja Matic, qui a quitté le Stade Rennais en toute discrétion. Le club ayant pondu ce matin un communiqué incendiaire, Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, a voulu en conférence de presse passer à autre chose.

"C'est un gros morceau"

Et notamment sur le match contre l'OGC Nice, programmé samedi soir. Le technicien souhaite se concentrer sur son job et pas sur le mercato. Extrait. "il y a un communiqué qui a été fait et j'en resterai là. Je vous ai dit ce que j'en pensais la semaine dernière, que je souhaitais continuer avec lui sur la deuxième partie de saison. Maintenant, il y a une situation et un entraîneur dans cette situation-là doit se focaliser sur son groupe, sur la préparation de ses matches et sur le quotidien, et c'est ce que je fais. On est dans une période de mercato qui est une période où il y a beaucoup de bruits, il peut se passer beaucoup de choses, on doit rester concentrés sur notre job. On a la route qui va s'élever dans les prochaines semaines, à commencer par Nice, une grosse équipe qui a réussi une excellente première partie de saison. C'est un gros morceau, il a fallu beaucoup de travail pour bien le préparer."

