Stade Rennais : Theate, Abline, Tait, arrivée, Genesio se lâche sur le mercato

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le mercato

"Pour l'instant, je suis content de l'effectif à disposition. Il reste quelques jours, il serait temps qu'on se penche sur les dates du mercato, enfin pas nous, les coaches, car on s'en fout de ce qu'on pense, mais ce serait bien qu'on puisse être un peu plus tranquilles quand le Championnat démarre, car ça crée des problèmes dans la tête de certains joueurs et c'est normal."

Arthur Theate

"Il n'a pas manifesté sa volonté de partir. Mais Il n'y a rien d'exclu tant que la date fatidique n'est pas arrivée. Quoi qu'il arrive, il faut être réactif."

Flavien Tait

"J'ai discuté avec lui et c'est une situation difficile à vivre, ça fait aussi partie des éléments qu'on doit surmonter dans une carrière, en espérant qu'on puisse trouver une solution pour lui assez rapidement."

Une arrivée prévue

"Même s'il n'y a pas de départ, il y aura une autre arrivée peut-être au milieu."

