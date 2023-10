Todibo et Atal encore dans la tourmente, Still à Bruxelles en plein attentat, Bourigeaud s’enflamme

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

FC Lorient - Stade Rennais : le derby se jouera à guichets fermés

Le derby breton entre le FC Lorient et le Stade Rennais, qui aura lieu ce dimanche (13h). se jouera à guichets fermés, comme annoncé par le club lorientais sur ses réseaux sociaux. Le stade du Moustoir devrait donc faire le plein.

Stade de Reims : Still à Bruxelles pendant l'attentat

Un attentat terroriste a eu lieu hier soir à Bruxelles en marge du match entre la Belgique et la Suède. Will Still était présent dans le stade et a raconté les événements au micro de RMC Sport.

🔴⚪️ Will Still [ entraîneur du Stade de Reims ] était présent lors de la rencontre Belgique - Suède pic.twitter.com/fiVXfhLwBv — Reims VDT (@reimsvdt) October 17, 2023

Stade Rennais : Bourigeaud flatté par le brassard ?

Valeur sûre du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud est flatté par le port du brassard. « Être capitaine du Stade Rennais, c'est beaucoup de fierté », a-t-il expliqué au micro de France Bleu Armorique.,Le club breton reste sur une lourde d"faite contre le PSG avant la trêve internationale.

OGC Nice : le Gym va parler à Atal

Youcef Atal (27 ans) a beau s’être excusé d’avoir relayé samedi, sur Instagram, une vidéo montrant un prédicateur palestinien demandant notamment à Dieu d’envoyer « un jour noir sur les Juifs », avant de la supprimer rapidement, le parquet de Nice a annoncé hier l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée ». L’enquête sera confiée au service de la police judiciaire de Nice. Dimanche, le Conseil national de l’éthique avait décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue. Philippe Diallo, le président de la FFF, avait déclaré : « Les appels à la violence relayés par le joueur de l’OGC Nice Youcef Atal sont contraires à l’éthique de notre sport et aux valeurs que le football défend sans relâche. » Dans son club, l’affaire est logiquement prise très au sérieux. Selon L'Équipe, ses dirigeants vont rencontrer le latéral droit algérien dès son retour de sélection.

OGC Nice : Todibo sanctionné après la polémique ?

Plongé dans la polémique en marge du match de la France aux Pays-Bas (2-1), Jean-Clair Todibo, s’est expliqué avec Didier Deschamps mais cet épisode pourrait lui coûter cher à dans le cadre de ses futures convocations ? Le Niçois, appelé de dernière minute sur ce rassemblement pour remplacer William Saliba, blessé, se sait observé. « Avec Deschamps, faire le moins de vagues possibles est la méthodologie la plus efficace pour durer », glisse L’Équipe dans son édition du jour.

