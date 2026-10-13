PSG : deux retours de taille dans le groupe à Manchester City 

Le PSG se déplace à Manchester City mercredi soir pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Pour ce choc à l’Etihad Stadium, Luis Enrique pourra compter sur deux retours importants.

Le PSG s’apprête à passer un premier grand test européen. Après avoir lancé sa campagne de Ligue des champions par une large victoire contre le Slovan Bratislava (6-1), le club parisien se rend en Angleterre pour affronter Manchester City. Un rendez-vous important face à un adversaire de premier plan, qui permettra de mesurer les ambitions parisiennes dans cette phase de ligue. Et Luis Enrique reçoit une bonne nouvelle avant ce déplacement.

Dembélé et Nuno Mendes de retour au PSG

Comme attendu, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont de retour dans le groupe parisien. Les deux joueurs avaient bénéficié de quelques jours de repos après leurs rassemblements internationaux afin de récupérer avant cette série de rencontres importantes. Leur présence offre davantage de solutions à Luis Enrique, aussi bien dans l’animation offensive que dans le couloir gauche.

Dembélé représente une arme majeure pour déséquilibrer les défenses adverses grâce à ses accélérations et à sa capacité à éliminer en un contre un. Nuno Mendes, lui, apporte de la vitesse, de la profondeur et une menace supplémentaire dans les phases offensives. Leur retour tombe donc au meilleur moment pour Paris, qui devra afficher un visage plus convaincant face à une opposition de haut niveau.

Un groupe de 23 joueurs retenu par Luis Enrique

Pour ce déplacement en Angleterre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs. Les deux retours les plus attendus sont donc bien présents, tandis que Senny Mayulu et Alessandro Longoni sont absents en raison de leurs blessures. Le technicien espagnol dispose ainsi d’un effectif presque au complet pour préparer ce rendez-vous européen. La profondeur du banc pourrait compter face à Manchester City, notamment si le rythme élevé de la rencontre oblige Paris à effectuer plusieurs changements.

Le PSG a parfaitement commencé sa campagne européenne en dominant le Slovan Bratislava. Mais le déplacement à l’Etihad Stadium représente un défi d’une tout autre ampleur. Manchester City possède de solides arguments et évoluera devant son public. Paris devra donc afficher davantage de maîtrise et d’efficacité pour espérer repartir avec un résultat positif. Le retour de Dembélé et de Nuno Mendes constitue une excellente nouvelle pour Luis Enrique, même si leur présence dans le groupe ne garantit pas qu’ils débuteront tous les deux la rencontre. Le coup d’envoi de Manchester City-PSG est prévu mercredi à 21h, à l’Etihad Stadium.