À LA UNE DU 13 OCT 2026
[15:00]PSG : le plan mercato avorté de Luis Enrique refait surface avant City, l’OL dans la boucle !
[14:40]Stade Rennais : coups durs en série pour Haise avant l’OFI Crète 
[14:32]Association sportive ou société, que choisir quand un club commence à grandir
[14:20]ASSE : une embuscade attend les Verts au Red Star
[14:00]RC Lens : Daniel Riolo valide la méthode Cahuzac et lui offre la recette miracle contre le Sporting
[13:53]OL, RC Lens : les chiffres qui confirment le traitement réservé à Openda
[13:40]OM : une bonne nouvelle est déjà tombée pour Genesio avant Angers
[13:20]RC Lens : coup de froid pour Cahuzac avant le Sporting !
[13:13]LOSC : le verdict est tombé, les Dogues se mobilisent pour Tiago Santos
[13:00]FC Nantes : avant la DNCG, Tavares aurait commis une erreur fatale pour le rachat !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Kvaratskhelia attendu au tournant avant Manchester City

Par Wladimir DELCROS - 13 Oct 2026, 12:11
PSG : Kvaratskhelia attendu au tournant avant Manchester City

Canal+ a choisi de placer Khvicha Kvaratskhelia au centre de sa bande-annonce avant Manchester City – PSG, mercredi en Ligue des champions. Après un début de saison poussif, l’ailier géorgien vient de retrouver le chemin des filets au meilleur moment.

Canal+ mise sur Kvaratskhelia

Diffuseur de la rencontre entre Manchester City et le PSG, programmée mercredi à 21 heures, Canal+ a dévoilé une bande-annonce largement consacrée à Khvicha Kvaratskhelia. La chaîne s’appuie sur la capacité de l’ancien Napolitain à faire basculer un match sur une inspiration.

« Dans le foot, il y a une inconnue que personne ne sait calculer. Celle qui, à partir de rien, crée un tout. Quand l’inconnu(e) devient le + », lance la voix off. À l’image, Canal+ a retenu le premier but inscrit par le Géorgien contre le Bayern Munich en avril dernier, lors de la spectaculaire demi-finale aller de Ligue des champions remportée par Paris (5-4).

Un but contre Le Mans pour se relancer

Cette mise en lumière arrive alors que Kvaratskhelia peine encore à lancer pleinement sa saison. Attendu au tournant après des premières semaines poussives, l’ailier a néanmoins marqué samedi lors de la victoire contre Le Mans (3-1). Un but précieux avant de retrouver le très haut niveau européen.

Le Parisien l’invite d’ailleurs à réactiver le « mode Ballon d’Or » à Manchester. Kvaratskhelia avait brillé la saison passée en Ligue des champions, notamment contre les équipes anglaises. Ses qualités de percussion, déjà aperçues lors de son festival réalisé avec la Géorgie, restent l’une des armes majeures du PSG.

Bouaddi également dans l’actualité du match

En marge de ce choc, le nom d’Ayyoub Bouaddi circule aussi dans l’actualité des deux clubs. Selon @ActuL1_, Paris n’aurait jamais fait du milieu de terrain une cible malgré les rumeurs persistantes, sa direction estimant son entrejeu suffisamment fourni. Le joueur a rejoint Manchester City pour 100 millions d’euros.

Le Géorgien promet une célébration particulière

Kvaratskhelia a également promis une célébration improbable lors de son prochain but. Reste à savoir s’il aura l’occasion de la dévoiler dès mercredi à Manchester, dans une rencontre où il sera particulièrement surveillé.

Après avoir retrouvé de la confiance face au Mans, le Géorgien dispose désormais d’une affiche idéale pour rappeler son influence dans les grandes soirées européennes. Canal+ a déjà choisi son personnage principal. À Kvaratskhelia de répondre sur le terrain.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot