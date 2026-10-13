PSG : Kvaratskhelia attendu au tournant avant Manchester City

Canal+ a choisi de placer Khvicha Kvaratskhelia au centre de sa bande-annonce avant Manchester City – PSG, mercredi en Ligue des champions. Après un début de saison poussif, l’ailier géorgien vient de retrouver le chemin des filets au meilleur moment.

Canal+ mise sur Kvaratskhelia

Diffuseur de la rencontre entre Manchester City et le PSG, programmée mercredi à 21 heures, Canal+ a dévoilé une bande-annonce largement consacrée à Khvicha Kvaratskhelia. La chaîne s’appuie sur la capacité de l’ancien Napolitain à faire basculer un match sur une inspiration.

« Dans le foot, il y a une inconnue que personne ne sait calculer. Celle qui, à partir de rien, crée un tout. Quand l’inconnu(e) devient le + », lance la voix off. À l’image, Canal+ a retenu le premier but inscrit par le Géorgien contre le Bayern Munich en avril dernier, lors de la spectaculaire demi-finale aller de Ligue des champions remportée par Paris (5-4).

Un but contre Le Mans pour se relancer

Cette mise en lumière arrive alors que Kvaratskhelia peine encore à lancer pleinement sa saison. Attendu au tournant après des premières semaines poussives, l’ailier a néanmoins marqué samedi lors de la victoire contre Le Mans (3-1). Un but précieux avant de retrouver le très haut niveau européen.

Le Parisien l’invite d’ailleurs à réactiver le « mode Ballon d’Or » à Manchester. Kvaratskhelia avait brillé la saison passée en Ligue des champions, notamment contre les équipes anglaises. Ses qualités de percussion, déjà aperçues lors de son festival réalisé avec la Géorgie, restent l’une des armes majeures du PSG.

Bouaddi également dans l’actualité du match

En marge de ce choc, le nom d’Ayyoub Bouaddi circule aussi dans l’actualité des deux clubs. Selon @ActuL1_, Paris n’aurait jamais fait du milieu de terrain une cible malgré les rumeurs persistantes, sa direction estimant son entrejeu suffisamment fourni. Le joueur a rejoint Manchester City pour 100 millions d’euros.

Le PSG n’a jamais voulu Ayyoub Bouaddi malgré des rumeurs persistantes depuis deux saisons. La direction parisienne jugeait son milieu de terrain déjà complet. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2109928377381450117

Le Géorgien promet une célébration particulière

Kvaratskhelia a également promis une célébration improbable lors de son prochain but. Reste à savoir s’il aura l’occasion de la dévoiler dès mercredi à Manchester, dans une rencontre où il sera particulièrement surveillé.

Après avoir retrouvé de la confiance face au Mans, le Géorgien dispose désormais d’une affiche idéale pour rappeler son influence dans les grandes soirées européennes. Canal+ a déjà choisi son personnage principal. À Kvaratskhelia de répondre sur le terrain.