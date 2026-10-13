OL : pluie de bonnes nouvelles pour Fonseca avant Crystal Palace !

Avant la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, le coach de l’OL, Paulo Fonseca, a reçu plusieurs bonnes nouvelles.

Après sa victoire sur la pelouse d’Anderlecht (1-2) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais retrouve la scène européenne ce jeudi (18h45) avec la réception de Crystal Palace. Une rencontre particulière pour les Gones, qui vont retrouver leur ancien entraîneur, Pierre Sage, désormais à la tête des Eagles. Un choc entre deux équipes victorieuses lors de leur entrée en lice dans la compétition, mais qui doivent composer avec plusieurs pépins physiques.

Tagliafico de retour à l’OL !

À l’approche de ce rendez-vous européen, l’entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca, a reçu plusieurs bonnes nouvelles, même s’il devrait être privé de deux joueurs importants : Moussa Niakhaté et Loïs Openda. Touché aux ischio-jambiers lors de la trêve internationale avec le Sénégal, le défenseur central devrait manquer cette rencontre, tandis que l’attaquant belge est également annoncé indisponible. En revanche, Nicolas Tagliafico devrait effectuer son retour. Laissé au repos vendredi dernier lors de la défaite face au RC Lens (1-2), après être rentré tardivement de sélection avec l’Argentine, le latéral gauche devrait être à la disposition de Paulo Fonseca pour affronter Crystal Palace.

Trois joueurs importants encore incertains du côté de Crystal Palace !

Du côté de Crystal Palace, Pierre Sage doit également faire face à plusieurs incertitudes avant son retour à Lyon. L’ancien entraîneur des Gones sait déjà qu’il devra se passer de Chadi Riad, toujours éloigné des terrains en raison d’une grave blessure au genou. Trois autres joueurs restent incertains pour ce déplacement dans le Rhône : Takehiro Tomiyasu, Dean Henderson et Jean-Philippe Mateta. Le défenseur japonais est gêné par un problème au mollet, tandis que le gardien anglais souffre d’une blessure à la cheville ou au pied. De son côté, l’attaquant français a été touché aux ischio-jambiers, même s’il a récemment repris l’entraînement. Tous trois absents lors de la victoire contre Nottingham Forest (3-1), ils espèrent désormais être rétablis à temps pour ce choc européen. Pierre Sage devrait en dire davantage sur leur état de santé lors de sa conférence de presse d’avant-match.