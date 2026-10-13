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FRANCE

PSG : un départ surprise acté, le Stade Rennais concerné ?

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 20:00
Jonathan Calderwood, le jardinier du PSG

Au PSG depuis 2013, Jonathan Calderwood, jardinier en chef du club parisien, pourrait prochainement être licencié.

Un départ surprise se profile au Paris Saint-Germain ! Présent au club depuis 2013, Jonathan Calderwood, le jardinier en chef du PSG, pourrait prochainement être poussé vers la sortie. Selon les informations de L’Équipe, le responsable des pelouses parisiennes aurait été convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement. Une nouvelle inattendue concernant celui qui s’occupe des terrains du club de la capitale depuis maintenant 13 ans.

Le PSG prêt à se séparer de Jonathan Calderwood ?

Réputé pour la qualité de son travail et longtemps considéré comme une référence dans son domaine, Jonathan Calderwood serait désormais dans le viseur de sa direction. En cause notamment, l’état de la pelouse du Parc des Princes, jugée impraticable avant la réception du Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1. Le PSG avait alors invoqué les fortes chaleurs estivales pour expliquer cette situation. Mais cet épisode aurait visiblement pesé dans la balance concernant l’avenir du jardinier en chef parisien.

La pelouse du Parc des Princes pointée du doigt !

Toujours selon L’Équipe, les dirigeants du PSG auraient également mal vécu la quatrième place obtenue par la pelouse du Parc des Princes au classement des terrains de Ligue 1 la saison dernière. Le club parisien avait par ailleurs écopé d’une amende de 150 000 euros après les problèmes rencontrés lors de la réception de Rennes. De son côté, le club breton conteste toujours la décision concernant la délocalisation du match retour et a saisi le CNOSF. Reste désormais à savoir si ces différents épisodes conduiront réellement au licenciement de Jonathan Calderwood, dont l’avenir au PSG semble plus incertain que jamais.

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