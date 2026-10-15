RC Lens : la réponse des supporters à Eddie Howe est tombée !

Après les révélations sur l’approche du RC Lens pour Eddie Howe, les supporters lensois se sont prononcés sur l’arrivée avortée du technicien anglais.

Le média britannique TEAMtalk a révélé en début de semaine que le RC Lens avait tenté un joli coup pour remplacer Dino Toppmöller, dont le départ avait été officialisé à la mi-septembre. Les dirigeants lensois auraient en effet approché Eddie Howe, libre depuis cet été et son départ de Newcastle, pour lui proposer de prendre les commandes des Sang et Or. Mais malgré la perspective de disputer la Ligue des Champions avec le Racing, le technicien anglais de 48 ans aurait décliné cette approche, estimant que le projet lensois ne correspondait pas à ses attentes.

Eddie Howe a refusé le RC Lens !

Un refus qui a finalement conduit le RC Lens à définitivement faire confiance à Yannick Cahuzac. Pourtant, Eddie Howe possédait de solides arguments pour séduire les dirigeants et les supporters lensois. Passé notamment par Bournemouth et Newcastle, le technicien anglais s’est forgé une belle réputation en Premier League, menant notamment les Magpies à deux qualifications pour la Ligue des Champions et remportant la Coupe de la Ligue anglaise en 2025. Son arrivée aurait donc constitué un choix prestigieux pour les Sang et Or, mais les supporters artésiens ne semblent pas tous regretter cette occasion manquée.

La majorité des supporters lensois n’aurait pas voulu de Howe !

À la suite de cette révélation, nous avons réalisé un sondage sur le compte X de BUT! RC Lens afin de connaître l’avis des supporters lensois. À la question « Auriez-vous aimé voir Eddie Howe remplacer Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens ? », 62,5 % des votants ont répondu « Non », contre 37,5 % de « Oui ». Même si les avis sont relativement partagés, une majorité des participants au sondage n’aurait donc pas souhaité voir l’ancien entraîneur de Newcastle débarquer sur le banc des Sang et Or.

Un résultat assez surprenant au regard du CV du technicien anglais, mais qui montre que son profil ne faisait pas l’unanimité auprès des votants. Près de quatre participants sur dix auraient toutefois accueilli favorablement son arrivée. Reste désormais à savoir si Yannick Cahuzac parviendra à convaincre durablement les supporters lensois qu’il était le bon choix pour succéder à Dino Toppmöller.