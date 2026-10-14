FC Nantes : Jaouen Hadjam frappe déjà fort en Premier League !

Jaouen Hadjam n’a pas tardé à se mettre en évidence sous les couleurs de Brighton. Pour sa première apparition en Premier League, l’ancien latéral du FC Nantes a trouvé le chemin des filets après seulement dix minutes de jeu.

Hadjam marque dès sa première en Premier League

Transféré à Brighton pour 21,3 M€ en fin de mercato, Jaouen Hadjam vient de réussir des débuts particulièrement remarqués dans le championnat anglais. Titularisé face à Sunderland, l’international algérien n’a eu besoin que de dix minutes pour ouvrir son compteur en Premier League.

À la conclusion d’une belle action collective, l’ancien Nantais a parfaitement exploité un service de Georginio Rutter. Le latéral de 23 ans a croisé sa frappe pour inscrire le deuxième but de Brighton et mettre son équipe sur la voie du succès, comme le rapporte également Tribune Nantaise.

Un nouveau cap après son passage en Suisse

Ce premier but symbolise le chemin parcouru depuis son départ du FC Nantes en janvier 2024. Après avoir réussi en Suisse, Hadjam doit désormais confirmer dans un championnat beaucoup plus exigeant, où la régularité fera forcément la différence.

Devenu un élément important de la sélection algérienne, le défenseur aborde cette saison 2026-2027 avec l’ambition de franchir un nouveau palier. Son activité offensive et sa capacité à accompagner les actions peuvent parfaitement correspondre au jeu pratiqué par Brighton. Son entente immédiate avec l’ancien Rennais Georginio Rutter constitue déjà un premier signal encourageant.

Matthis Abline est désormais débarrassé de sa blessure estivale et se sent pleinement prêt. L’ancien Nantais apprécie également son nouveau poste. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108587362124972043

Un ancien Canari qui confirme sa progression

À seulement 23 ans, Hadjam possède encore une marge de progression importante. Son passage à Nantes n’avait pas toujours été linéaire, mais le latéral avait déjà affiché un potentiel athlétique et technique intéressant. Son choix de représenter l’Algérie lui a aussi permis de gagner en expérience internationale.

Ce départ réussi ne garantit évidemment pas une place durable dans le onze de Brighton. Hadjam devra hausser son niveau de jeu et enchaîner les performances pour s’installer dans le meilleur championnat du monde. Mais avec un but inscrit au bout de dix minutes, l’ancien pensionnaire de la maison Jaune et Verte pouvait difficilement rêver meilleurs débuts anglais.