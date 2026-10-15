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OM – Olympiakos : le onze de Genesio a fuité, le verdict est tombé pour Paixão !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 07:40
Igor Paixao et Bruno Genesio (OM)

Voici la compo probable du match de Ligue Europa entre l’OM et l’Olympiakos.

Après sa lourde défaite sur la pelouse du Besiktas (4-1) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer sur la scène européenne avec la réception de l’Olympiakos, ce jeudi (21h), au stade Vélodrome. Les Phocéens abordent ce deuxième rendez-vous européen avec un regain de confiance après avoir enfin renoué avec la victoire le week-end dernier en Ligue 1, sur la pelouse de Troyes (0-2). Un succès bienvenu pour les hommes de Bruno Genesio, qui espèrent désormais enchaîner face au club grec et décrocher leurs trois premiers points dans la compétition.

Genesio prépare quatre changements dans son onze

Pour cette deuxième rencontre de Ligue Europa, l’entraîneur marseillais, Bruno Genesio, envisagerait de procéder à quatre changements par rapport au onze de départ lors de la victoire à Troyes, selon les informations de L’Équipe, Timothy Weah, de retour de suspension, Tochukwu Nnadi, Keyliane Abdallah et Faris Moumbagna seraient ainsi pressentis pour débuter la rencontre.

Ces ajustements devraient notamment se faire au détriment de Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko, Angel Gomes et Amine Gouiri. Pourtant auteurs de très bonnes prestations lors de la victoire à Troyes, Bezahaf et Kamissoko devraient ainsi retrouver le banc des remplaçants face à l’Olympiakos. De son côté, Igor Paixão devrait conserver sa place de titulaire malgré son coup de sang lors de la rencontre face à l’ESTAC. Des choix forts de la part de Bruno Genesio, qui semble décidé à s’appuyer sur ses cadres pour permettre à l’OM de lancer sa saison en Ligue Europa.

Les compos probables

OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Nnadi – Abdallah, Harit, Paixao – Moumbagna.

Olympiakos : Ortega – Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi – Puerta, Freuler – Jota Silva, Chiquinho, Martins – Yaremchuk.

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