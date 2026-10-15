Stade Rennais – OFI Crète : une pluie de changements attendue dans le onze de Haise !

Voici les compos probables du match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l’OFI Crète.

Accroché sur la pelouse du Sturm Graz (0-0) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le Stade Rennais retrouve la scène européenne ce jeudi (21h) avec la réception de l’OFI Crète au Roazhon Park. Un premier rendez-vous européen à domicile cette saison pour les Rouge et Noir, qui tenteront de décrocher leur première victoire dans la compétition. Les hommes de Franck Haise abordent cette rencontre avec le plein de confiance après leur large succès face à l’AJ Auxerre (4-1), dimanche dernier en Ligue 1.

Quatre changements attendues dans le onze de Haise !

Pour défier le club grec, Franck Haise devrait apporter plusieurs retouches à son onze de départ malgré la large victoire contre l’AJ Auxerre (4-1). D’après L’Équipe, l’entraîneur du Stade Rennais envisagerait pas moins de quatre changements par rapport à la composition alignée dimanche dernier en championnat.

Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Eliezer Mayenda et Ludovic Blas devraient respectivement remplacer Bryan Reynolds, Mahdi Camara, Mousa Al-Tamari et Issa Soumaré. Un turnover important de la part du technicien rennais, qui semble vouloir apporter du sang neuf à son équipe pour ce deuxième rendez-vous européen de la saison.

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1, le Stade Rennais espère désormais confirmer son regain de forme sur la scène continentale. Face à l’OFI Crète, les Bretons auront l’occasion de lancer véritablement leur campagne de Ligue Europa et de faire le plein de confiance avant de retrouver le championnat.

Les compos probables

Stade Rennais : Samba – Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida – Rongier, Szymański, Thomasson – Mayenda, Blas, Lepaul.

OFI Crète : Christogeorgos – Kostoulas, Poungouras, Krizmanic – Dickmann, Androutsos, Bouchalakis, Athanasiou – Fountas, Cantalapiedra, Kodro.