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FRANCE

Stade Rennais : le groupe de Haise pour l’OFI Crète avec le retour de deux écartés !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 13:03
Franck Haise (Stade Rennais)

Le Stade Rennais vient de dévoiler le groupe retenu par Franck Haise pour le match de Ligue Europa contre l’OFI Crète.

Après son match nul sur la pelouse du Sturm Graz (0-0) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le Stade Rennais retrouve la scène européenne ce jeudi (21h) avec la réception de l’OFI Crète au Roazhon Park. Une rencontre importante pour les Rouge et Noir, qui tenteront de décrocher leur première victoire dans la compétition cette saison, quatre jours après leur large succès contre l’AJ Auxerre (4-1) en Ligue 1.

Merlin et Nordin de retour dans le groupe rennais !

Pour ce deuxième rendez-vous européen de la saison, l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, a convoqué un groupe de 23 joueurs. Et bonne nouvelle pour le technicien breton : aucun absent n’est à déplorer dans les rangs rennais. Surtout, deux joueurs font leur retour dans le groupe. Écartés pour la réception de l’AJ Auxerre le week-end dernier, Quentin Merlin et Arnaud Nordin ont cette fois été retenus par Franck Haise pour affronter l’OFI Crète. Le coach des Rouge et Noir pourra donc compter sur un effectif au complet pour tenter de décrocher un premier succès européen cette saison.

Le groupe du Stade Rennais :

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