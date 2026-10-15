RC Lens : le Sporting Portugal a poussé les Sang et Or à prendre une grosse décision

Après les tensions survenues dans le parcage visiteurs lors de la réception du Sporting Portugal, le RC Lens a décidé de renforcer la sectorisation de cette zone pour ses prochains matchs européens.

Le RC Lens veut éviter que les incidents observés face au Sporting Portugal ne se reproduisent à Bollaert-Delelis. Mardi, lors de la défaite lensoise (0-2) en Ligue des champions, des tensions ont éclaté entre supporters portugais et lensois, notamment à proximité du parcage visiteurs. Le club artésien a déjà annoncé une première mesure : renforcer la séparation des espaces dans la partie basse du parcage, comme le dévoile La Voix du Nord.

Le RC Lens renforce la sécurité dans le parcage visiteurs

La rencontre entre le RC Lens et le Sporting Portugal s’est déroulée dans une ambiance globalement positive, mais plusieurs incidents ont perturbé la soirée. Des projectiles ont été lancés entre les tribunes, notamment des gobelets remplis de bière, voire d’urine, ainsi que des briquets et des pièces. De gros pétards et des provocations ont également été signalés.

La situation s’est aggravée après l’arrachement d’une partie du filet de protection par des supporters portugais. Une fois celui-ci retiré à la mi-temps, les jets de projectiles se sont poursuivis. En fin de rencontre, certains supporters du Sporting ont également tenté de forcer le grillage qui les séparait des supporters lensois.

Face à ces tensions, les stadiers et les CRS sont intervenus pour contenir les débordements. Selon les informations rapportées après la rencontre, les dégâts, principalement liés aux filets de protection, devaient être évalués par le RC Lens et l’UEFA. Leur coût doit être facturé au club portugais.

Une nouvelle organisation prévue pour les prochains matchs

La réponse du RC Lens ne s’arrête pas à l’évaluation des dégâts. Le club a décidé de renforcer la sectorisation dans le bas du parcage visiteurs lors des prochaines rencontres. L’objectif est de mieux séparer les groupes de supporters et de limiter les risques de nouveaux affrontements avec les spectateurs installés à proximité, notamment dans la tribune Trannin.

Cette configuration est particulièrement importante en compétition européenne. Alors que le parcage est limité à 1 000 places en Ligue 1, les règles européennes permettent d’attribuer aux visiteurs jusqu’à 5 % de la capacité commerciale du stade, soit environ 1 820 places à Bollaert. Plus de 1 200 supporters lisboètes étaient présents mardi.

Quatre interpellations après RC Lens-Sporting

Avant le coup d’envoi, le cortège des supporters portugais avait déjà été marqué par des jets de projectiles et l’utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre. Malgré ces incidents autour du déplacement, la ville de Lens est restée globalement calme. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, quatre interpellations ont été recensées, pour introduction de fumigènes.

Pour le RC Lens, le renforcement de la sectorisation constitue désormais une mesure concrète afin de sécuriser les prochaines soirées européennes à Bollaert-Delelis, sans que les débordements d’une partie des supporters ne viennent ternir l’expérience des autres spectateurs.