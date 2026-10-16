RC Lens : le trophée de la Coupe de France revient chez les Sang et Or

Les supporters du RC Lens vont pouvoir approcher de près la Coupe de France remportée par les Sang et Or. Le trophée sera exposé pendant trois jours à l’Hôtel de Ville, dans le cadre d’une année riche en célébrations pour le Racing.

Trois jours au cœur de Lens

La fête va se prolonger dans le bassin minier. Du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2026, le trophée de la Coupe de France sera présenté au public dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Lens. Les habitants et les supporters pourront venir l’admirer pendant les horaires habituels d’ouverture de la mairie.

Cette exposition offre une nouvelle occasion de célébrer le sacre des Sang et Or au plus près de leur public. Après les scènes de liesse ayant accompagné le parcours lensois, la coupe prend ainsi place au cœur de la ville. Une initiative qui rappelle les grandes célébrations lensoises et la relation particulière unissant le Racing à son territoire.

Deux anniversaires célébrés par le Racing

Comme le précise l’annonce consacrée à cette exposition, la présentation du trophée s’inscrit dans les célébrations des 120 ans du RC Lens et du centenaire de son supportérisme structuré. Deux anniversaires qui donnent encore davantage de relief à ce rendez-vous.

La Coupe de France est également mise à l’honneur au sein de l’exposition « 100 ans de ferveur supporter », organisée à la Maison syndicale des mineurs jusqu’au 15 décembre. Elle y est exposée en compagnie du Trophée des Champions jusqu’au dimanche 18 octobre au soir, avant de prendre la direction de l’Hôtel de Ville.

Une semaine de prestige à Lens

Cette séquence festive accompagne aussi l’actualité sportive du RC Lens. Mardi, Bollaert accueillait le Sporting CP en Ligue des Champions, avec notamment Florian Thauvin attendu pour cette nouvelle soirée européenne sous le maillot sang et or.

Florian Thauvin est prêt pour le Sporting. Le champion du monde 2018 est arrivé à Bollaert pour le choc entre le RC Lens et le Sporting CP en Ligue des Champions. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2110032933654294788

Entre prestige européen et mémoire populaire, le Racing traverse donc une période particulière. L’exposition du trophée permettra aux supporters de prolonger les festivités loin de la pelouse, tout en entretenant cette ferveur qui accompagne le club depuis plusieurs générations.

Un trophée rapproché des supporters

Le choix de l’Hôtel de Ville n’a rien d’anodin. Facilement accessible et installé au centre de Lens, le lieu doit permettre au plus grand nombre de profiter de cette présentation pendant trois journées. Le trophée quittera ainsi temporairement le cadre sportif pour devenir un objet de partage entre le club, la ville et ses habitants.

Cette proximité illustre une nouvelle fois la gratitude affichée autour du RC Lens. Après son passage à la Maison syndicale des mineurs, la Coupe de France poursuivra donc son parcours lensois à quelques pas de Bollaert.