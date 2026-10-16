PSG : Luis Enrique attendu sur plusieurs coups durs avant Strasbourg

À la veille du déplacement du PSG à Strasbourg, Luis Enrique doit se présenter face aux médias ce vendredi à 12h30. L’état de son groupe et la gestion de l’après-Manchester City devraient occuper une large place dans cette conférence de presse.

Luis Enrique face aux médias à 12h30

Le PSG replonge déjà dans le quotidien de la Ligue 1. Deux jours après sa victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (2-4), le club de la capitale prépare son déplacement à Strasbourg, programmé samedi à 17h15 dans le cadre de la 7e journée.

Luis Enrique est attendu en conférence de presse ce vendredi à partir de 12h30. Son intervention sera diffusée en direct, puis disponible en intégralité, sur le live vidéo proposé par CulturePSG. L’entraîneur espagnol devrait notamment faire le point sur les forces à sa disposition avant ce nouveau rendez-vous.

Des absences à éclaircir côté parisien

La question de l’effectif sera forcément au centre des échanges. Quatre absences sont déjà annoncées pour cette rencontre et ce bilan pourrait encore évoluer. Après une soirée européenne particulièrement intense en Angleterre, Luis Enrique devra aussi préciser s’il compte faire souffler certains cadres.

Le technicien parisien a régulièrement insisté sur la nécessité d’impliquer l’ensemble de son groupe. Ce déplacement en Alsace pourrait donc donner lieu à plusieurs changements dans le onze de départ, entre gestion de la fatigue et impératif de résultat. Les dernières nouvelles concernant l’infirmerie sont d’autant plus attendues que le calendrier du PSG ne laisse que peu de répit. Un contexte à suivre dans les dernières actualités du PSG.

Strasbourg espère aussi récupérer des forces

En face, le Racing ne prépare pas cette affiche au complet. Doukouré, Godo et Washington ont partiellement repris l’entraînement et peuvent encore espérer effectuer leur retour contre Paris. Sebastian Nanasi reste en revanche à l’infirmerie, ce qui réduit les options strasbourgeoises avant la réception du champion de France.

Doukouré, Godo et Washington ont partiellement repris l’entraînement avec Strasbourg avant la réception du PSG. Sebastian Nanasi est toujours absent. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2110093527095136482

Ces incertitudes dans les deux camps donnent un intérêt supplémentaire aux derniers entraînements. Strasbourg espère récupérer plusieurs éléments, tandis que Paris doit déterminer dans quel état physique se trouvent les joueurs les plus sollicités à Manchester.

Paris doit rapidement tourner la page de City

Au-delà des absences, Luis Enrique devrait revenir sur la capacité de son équipe à enchaîner après sa prestation européenne. Le PSG a affiché deux visages à Manchester avant de renverser la rencontre, avec quatre buteurs différents et une seconde période particulièrement aboutie.

Le défi consiste désormais à retrouver la même concentration en championnat. Entre les enseignements du succès à City, la composition envisagée et l’état des blessés, la prise de parole de Luis Enrique doit livrer les dernières tendances avant Strasbourg.