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FRANCE

RC Lens : Cahuzac a lâché un indice de taille sur sa compo à Troyes

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 19:20

À l’approche du déplacement du RC Lens à Troyes, Yannick Cahuzac a donné des nouvelles rassurantes de Jean-Clair Todibo, qui se rapproche d’un retour dans le onze.

Le RC Lens pourrait bientôt compter sur un Jean-Clair Todibo pleinement opérationnel. Avant la rencontre face à Troyes, Yannick Cahuzac s’est montré plutôt optimiste concernant l’état de forme du défenseur, qui avait connu un petit souci physique pendant la trêve internationale.

« JC avait eu un petit souci pendant la trêve. Il avait un process de remise en forme personnalisé. Ça fait bientôt une semaine qu’il s’entraîne avec le groupe. Donc, il retrouve vraiment ses sensations. »

Un retour en forme avant Troyes-Lens ?

Le défenseur suit donc un programme adapté pour retrouver progressivement son meilleur niveau. Le fait qu’il ait repris les entraînements collectifs depuis près d’une semaine constitue un signal encourageant pour le staff lensois.

À l’approche de ce rendez-vous face à Troyes, les Sang et Or espèrent pouvoir s’appuyer sur un Todibo en pleine possession de ses moyens. Sa montée en puissance sera à suivre de près, alors que le RC Lens a eu beaucoup de mal en défense depuis le début de saison.

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