RC Lens : Cahuzac prêt à titulariser le nouveau Malang Sarr à Troyes ?

En quête de stabilité défensive après plusieurs absences et des débuts compliqués, le RC Lens pourrait compter sur Jean-Clair Todibo pour renforcer son arrière-garde face à Troyes, samedi.

Le RC Lens a besoin de retrouver de la solidité défensive. Après avoir encaissé deux buts lors de chacun de ses quatre derniers déplacements toutes compétitions confondues, le club artésien espère trouver un nouveau patron derrière. Et si Jean-Clair Todibo était la solution attendue ? Recruté en fin de mercato, le défenseur de 26 ans se rapproche d’un retour dans le onze de départ, avec un premier rendez-vous important face à Troyes, samedi à 20 h 45.

Jean-Clair Todibo, le successeur attendu de Malang Sarr

Le départ de Malang Sarr a laissé un vide important dans la défense lensoise. Patron de l’arrière-garde, le défenseur incarnait un élément essentiel de l’équilibre collectif. Son remplacement ne pouvait pas se faire du jour au lendemain, d’autant que Jean-Clair Todibo est arrivé dans le Pas-de-Calais après une période compliquée à West Ham, où il avait été écarté de la préparation.

Le défenseur français doit désormais retrouver du rythme et des repères pour endosser ce rôle de leader. Ses premières minutes sous les couleurs lensoises restent limitées : 35 minutes face au Mans, puis 45 minutes prometteuses à Monaco. Un temps de jeu encore insuffisant pour juger pleinement son état de forme, mais qui laisse entrevoir une montée en puissance.

Un retour à Troyes plutôt qu’en Ligue des champions ?

Face au Sporting CP (0-2), mardi, Todibo aurait pu être lancé dans un match particulièrement intense. Mais le staff lensois a visiblement privilégié la prudence. À ce niveau d’exigence, un retour prématuré aurait pu exposer le défenseur à des difficultés supplémentaires.

Le déplacement à Troyes, samedi soir, représente donc une occasion plus favorable pour franchir un cap. En interne, le joueur est considéré comme proche d’être opérationnel, rapporte L’Équipe. Reste à savoir si cela suffira pour lui offrir une place de titulaire dès cette rencontre.

Le RC Lens attend un patron pour stabiliser sa défense

L’urgence est réelle. Entre le retour forcé de Samson Baidoo après sa blessure et les difficultés rencontrées par une défense parfois très jeune, Lens peine à maîtriser les transitions adverses. Face au Sporting, les erreurs de placement et la gestion de la profondeur ont une nouvelle fois exposé les limites du système.

Dans ce contexte, Todibo est attendu pour apporter davantage d’expérience, de sérénité et de leadership. Son profil pourrait aider les Sang et Or à retrouver une meilleure maîtrise défensive, notamment lorsque le pressing haut laisse des espaces dans le dos. D’autant qu’il a montré de belles choses lors de ses 80 petites minutes disputées sous le maillot lensois. On espère désormais en voir plus.